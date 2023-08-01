Clipchamp скоро будет доступен для коммерческих пользователей Microsoft 365

Видео, которые вы экспортируете из Clipchamp, можно публиковать через Microsoft Stream, встраивать и воспроизводить в Microsoft Teams, в электронных письмах с помощью Outlook и в Microsoft Viva Engage, легко модернизируя ваши рабочие процессы. Делитесь ли вы видеоинструкциями с коллегами непосредственно в облаке из OneDrive или демонстрируете демонстрацию продукта клиентам с помощью видео в PowerPoint, экономьте время и ресурсы, улучшая свою работу с помощью видео.

Еще в сентябре 2021 года Microsoft приобрела стартап Clipchamp. Компания запустила облачный инструмент для редактирования видео, также называемый Clipchamp, который был разработан для того, чтобы любой желающий мог легко редактировать профессионально выглядящие видео.С тех пор Microsoft добавила доступ к Clipchamp в подписку Microsoft 365 Personal или Family. Сегодня компания объявила, что расширяет доступ и для коммерческих пользователей Microsoft 365.В частности, инструмент редактирования видео будет доступен клиентам Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Business Standard и Microsoft Business Premium. Поддержка будет добавлена к концу августа. Новая функция не будет добавлена ни в один план Office 365.В своем посте в блоге Microsoft описала, как коммерческие пользователи Microsoft 365 могут использовать Clipchamp в своих различных приложениях:Пользователи могут быстро получить доступ к функциям перетаскивания в Clipchamp для импорта и обрезки видео, а также избавиться от любых нежелательных пробелов в отснятом материале. Кроме того, редактор может позволить пользователям ускорять или замедлять отдельные части видео, получать доступ к фильтрам, эффектам и текстовым оверлеям, а также вставлять переходы.Коммерческий релиз Microsoft 365 Clipchamp будет доступен пользователям или арендаторам, которые решили выбрать обновления Targeted release. Пока неизвестно, когда все остальные получат инструмент для редактирования видео. В посте в блоге добавлено: «Это только начало пути для Clipchamp, и в будущем запланировано гораздо больше».Узнать другие подробности можно здесь