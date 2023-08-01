Статистика браузеров за июль 2023 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: 1-08-2023, 15:15
- Просмотров: 179
Компания StatCounter представила статистику браузеров за июль 2023 года.
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 63.32%;
• Safari – 13.13%;
• Edge – 10.75%;
• Firefox – 5.96%;
• Opera – 4.51;
Статистика мобильных браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 64.81%;
• Safari – 24.76%;
• Samsung Internet – 4.3%;
• UC Browser – 1.95%;
• Opera – 1.79%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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