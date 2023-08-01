Просматривайте свои документы на отдельных страницах в веб-версии Word
-
- Категория: Microsoft
- Дата: 1-08-2023, 20:53
- Просмотров: 141
Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете просматривать свой документ на отдельных страницах так же, как в Word на разных платформах (Windows, Mac, iOS и Android).
И это только начало! Наряду с новым представлением «Отдельные страницы» Microsoft также работает над добавлением в веб-версию Word новых возможностей форматирования, таких как параметры абзаца, столбцы и улучшенные верхние и нижние колонтитулы.
Просмотр документов на отдельных страницах
Делая представление «Отдельные страницы» доступным, Microsoft также открывает ряд новых функций макета. Полные функциональные возможности для столбцов, верхних и нижних колонтитулов и переноса текста зависят от возможности отображения страниц и требуют, чтобы вы просматривали документ в представлении «Отдельные страницы». Вот почему теперь это представление по умолчанию в веб-версии Word.
Однако вы можете легко переключаться между представлением «Отдельные страницы» и исходным непрерывным представлением страницы. Используйте то, которое лучше всего соответствует вашим предпочтениям или лучше всего подходит для контента, над которым вы работаете. Например, отключение представления «Отдельные страницы» может быть удобно при просмотре документов с длинными таблицами.
Как это работает
1. На ленте в верхней части страницы перейдите во вкладку «Вид» и обратите внимание, что выбрана кнопка «Отдельные страницы».
2. Чтобы переключиться на непрерывный просмотр страниц, просто нажмите кнопку «Отдельные страницы».
Нажмите на изображение для демонстрации
Совееты и трюки
• Независимо от того, решите ли вы сохранить по умолчанию представление «Отдельные страницы» или выберите другое, ваше предпочтение будет сохранено для последующих сессий;
• Отдельные страницы не всегда представляют точный макет печати вашего документа. Используйте режим чтения или предварительный просмотр для предварительного просмотра макета документа для печати и экспорта в формате PDF;
Доступность
Представление «Отдельные страницы» в настоящее время доступно пользователям веб-версии Word в браузерах Edge и Chrome. Скоро появится поддержка Firefox и Safari.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Google Yandex
+0Новостей: 15028
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10097