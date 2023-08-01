Параметры абзаца в веб-версии Word
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- Категория: Microsoft
- Дата: 1-08-2023, 23:07
- Просмотров: 117
Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете настроить параметры абзаца в веб-версии Word!
Параметры абзаца в веб-версии Word
Параметры абзаца уже много лет являются любимой функцией в Word for Windows. Будь то сохранение одного абзаца на одной странице, объединение двух абзацев или управление отдельными строками в начале или конце страницы, эти параметры улучшают читабельность и поток вашего документа.
Как это работает
1. Щелкните правой кнопкой мыши абзац, который вы хотите изменить, и выберите «Параметры абзаца».
2. В диалоговом окне «Абзац» в разделе «Разбивка на страницы» выберите параметр или параметры абзаца, которые вы хотите использовать.
• Сохранить со следующим: Выберите этот флажок, чтобы связанные элементы, такие как изображение и его подпись, всегда находились на одной странице;
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• Управление Window\Orphan: Выберите этот флажок, чтобы первая или последняя строка абзаца не отображалась внизу или вверху страницы;
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• Сохранить строки вместе: Выберите этот флажок, чтобы гарантировать, что связанный контент, охватывающий несколько абзацев, остается на одной странице и позволяет лучше передавать контент;
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Сценарии, которые можно попробовать
• Вы можете объединить не только один абзац, но и несколько абзацев! Допустим, в вашем документе есть изображение и подпись, и вы хотите, чтобы они всегда находились на одной странице. Этого легко добиться, установив флажок «Сохранить со следующим»;
• Форматирование имеет решающее значение для предоставления качественного контента, особенно когда вы работаете с такими документами, как школьная газета, ежеквартальный бизнес-отчет или профиль компании. Вы хотите, чтобы первая строка абзаца не располагалась внизу страницы, а последняя строка — вверху следующей страницы. И то, и другое может негативно повлиять на эффективность и читабельность вашего контента. Чтобы избежать появления строк widow и orphan, вы можете установить флажок «Управление Window\Orphan»;
• Допустим, вы пишете подробный пост в блоге о своей последней поездке в Италию. Возможно, есть абзацы, которые вы бы предпочли оставить на одной странице, чтобы контент лучше читался. Чтобы предотвратить разделение абзаца разрывом страницы, вы можете установить флажок «Сохранить строки вместе»;
Совееты и трюки
• Вы можете открыть диалоговое окно «Абзац» и получить доступ к параметрам разбиения на страницы:
• Введите «Параметры абзаца» в поле поиска и выберите «Параметры абзаца» в списке «Действия»;
• Выберите Главная> Абзац> Параметры абзаца;
• Вы можете применить свойства абзаца к более чем двум абзацам одновременно, выбрав абзацы, которые хотите изменить;
Доступность
Параметры абзаца в настоящее время доступны для всех пользователей веб-версии Word.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
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