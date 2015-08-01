Статистика операционных систем за июль 2023 года
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 01:40
- Просмотров: 176
Компания StatCounter представила статистику операционных систем за июль 2023 года.
• Windows 10 – 71.1%;
• Windows 11 – 23.68%;
• Windows 7 – 3.7%;
• Windows 8.1 – 0.7%;
• Windows 8 – 0.35%;
• Windows XP – 0.33%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
gs.statcounter.com
gs.statcounter.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Yandex Google
+0Новостей: 15028
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10097