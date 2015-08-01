Статистика операционных систем за июль 2023 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 01:40
  • Просмотров: 176

Компания StatCounter представила статистику операционных систем за июль 2023 года.

• Windows 10 – 71.1%;
• Windows 11 – 23.68%;
• Windows 7 – 3.7%;
• Windows 8.1 – 0.7%;
• Windows 8 – 0.35%;
• Windows XP – 0.33%;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
gs.statcounter.com
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