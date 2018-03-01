Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.102.76.210

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:31
  • Просмотров: 91
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.102.76.210

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.102.76.210.

Что нового?

Представление более гладкого, интуитивно понятного дизайна файлов и автоматической загрузки!

Бесшовная автоматическая загрузка: Устали вручную скачивать каждый файл? Перейдите в Настройки-> Сообщения-> Автозагрузка файлов, и после включения входящие файлы будут загружаться автоматически. Более того, по мере загрузки вы увидите яркую иконку, характерную для типа файла, что делает её мгновенно узнаваемой.

Попрощайтесь с лишними кнопками: В более раннем дизайне файлы поставлялись с кнопкой «Загрузить», которая после загрузки менялась на кнопку «Открыть». Microsoft упростила это. Теперь, когда включена автоматическая загрузка, просто коснитесь или щелкните в любом месте полученного файла, чтобы мгновенно открыть и просмотреть его. Этот опыт согласован на всех платформах.

Сохраняйте с легкостью: Хотя автоматическая загрузка позволяет сразу просматривать файлы, Microsoft понимает необходимость иногда сохранять их на вашем устройстве. На настольных платформах щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать в меню опцию «Сохранить как», а на мобильных устройствах откройте файл и выберите опцию «Поделиться».





Улучшения стабильности и исправления ошибок:

• Видеокамера не работала на Android;
• Длительное нажатие, чтобы запланировать вызов, приводило к сбою приложения на iOS и Android;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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