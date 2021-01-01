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Microsoft SharePoint уже позволяет бизнес-пользователям и корпоративным пользователям создавать веб-сайты для информирования клиентов о своей продукции. Сегодня Microsoft анонсировала функцию SharePoint News for Email, которая позволяет компаниям преобразовывать посты новостей в электронные письма, которые можно рассылать заинтересованным лицам в виде информационных бюллетеней, оповещений и т. д.В посте в блоге Microsoft заявила, что люди, отвечающие за создание статей SharePoint News, теперь смогут выбрать шаблон «Сделано для электронной почты». Как только пользователь закончит свой новостной пост, он также может отправить его для электронной почты.Microsoft добавила:Эта новая функция сейчас развертывается для клиентов SharePoint Targeted Release. Она будет доступна для всех пользователей SharePoint к концу сентября.Одна интересная особенность этой функции заключается в том, что счетчик просмотров SharePoint News теперь также будет включать просмотры той же статьи в ее редакции по электронной почте.Microsoft уже планирует внедрить функцию Copilot для клиентов SharePoint. Это позволит им создавать страницы или сайты SharePoint с помощью всего лишь нескольких текстовых запросов, после чего сайт или страницу можно будет редактировать позже. Ожидается, что Copilot for SharePoint будет выпущена к концу 2023 года в качестве Public Preview. Microsoft также планирует добавить новый редактор изображений для пользователей SharePoint.Узнать другие подробности можно здесь