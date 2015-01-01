Microsoft подтверждает, что OneDrive будет работать без Интернета

OneDrive: Автономный режим



Эта функция позволит вам запустить OneDrive в браузере и просматривать, сортировать, переименовывать, перемещать, копировать, удалять файлы даже без доступа к Интернету. Кроме того, файлы OneDrive, хранящиеся локально (те, которые помечены как «всегда доступны в автономном режиме»), вы сможете открывать и работать с ними в своем браузере, даже если вы находитесь в автономном режиме. Все изменения, внесенные вами в автономном режиме, будут автоматически синхронизированы при восстановлении подключения к Интернету.

Ранее в этом месяце, благодаря утечке, мы получили первые намеки на потенциальные анонсы, которые Microsoft может сделать на предстоящем мероприятии OneDrive. Это был короткий ролик с сообщением: «Посмотрите, что будет дальше с OneDrive 3 октября».Позже компания подтвердила, что проведет такое мероприятие в следующем месяце, третьего числа, а также поделилась очень кратким обзором того, чего люди могут ожидать на мероприятии.Не исключено, что Microsoft повторит уже доступные функции, но, похоже, будет и много нового. Одна из новых функций может касаться автономного режима, над которым компания сейчас работает. Эта опция будет долгожданным дополнением, поскольку службы Microsoft 365, включая OneDrive, часто испытывают сбои в работе, последний из которых произошел в начале этого месяца.В дорожной карте Microsoft 365 есть некоторые подробности об этой предстоящей функции. Ее описание гласит:Согласно дорожной карте M365, предварительная версия автономного режима OneDrive выйдет в ноябре 2023 года, а общая доступность запланирована на месяц позже - в декабре 2023 года.Узнать другие подробности можно здесь