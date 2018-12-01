Bing Chat получил две новые функции

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:39
  • Просмотров: 1

Компания Microsoft представила краткий обзор того, что изменилось в Bing Chat с 1 сентября.

Интеграция с Microsoft Launcher: Microsoft Launcher — это опыт главного экрана, который помогает вам работать более продуктивно на устройстве Android. Он включает в себя персонализированную ленту вашего календаря, списки to-do и заметки, а также позволяет вам настраивать аспекты опыта с Android. Теперь Microsoft Launcher также включает Bing Chat прямо на главном экране вашего Android;

Bing Chat получил две новые функции


Продолжить на вашем телефоне: Некоторые разговоры должны происходить на ходу. Если вы общаетесь на рабочем столе и хотите продолжить разговор с того места, где вы остановились в Bing Mobile, выберите «Продолжить на телефоне» в правом верхнем углу последнего ответа в чате. Вам будет представлен QR-код, который вы можете использовать для возобновления сессии на другом устройстве;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.bing.com
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