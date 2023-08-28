Bing Chat выпущен для всех пользователей настольного браузера Chrome; Bing Chat Enterprise доступен в Edge Mobile
-
- Категория: Microsoft
- Дата: 28-08-2023, 17:49
- Просмотров: 166
Компания Microsoft представила краткий обзор того, что изменилось в Bing Chat с 31 июля.
• Поддержка настольного браузера Chrome: Bing Chat и Bing Chat Enterprise теперь поддерживаются в настольном браузере Chrome (с помощью последнего обновления Stable Channel) для Windows, Mac и Linux. Ожидается поддержка других браузеров на настольных компьютерах и мобильных устройствах;
• Bing Chat Enterprise в Edge Mobile: Microsoft включила поддержку Bing Chat Enterprise в Edge Mobile. Если ваша организация включила Bing Chat Enterprise, откройте Edge Mobile, войдите в свою рабочую учетную запись и нажмите кнопку Bing Chat, чтобы получить доступ к Bing Chat Enterprise;
• Новые шаблоны страниц поиска Bing: Microsoft обновила шаблоны страниц поиска Bing для некоторых тем, сделав их более понятными и используя генеративный контент искусственного интеллекта. Новый дизайн позволяет избежать дублирования контента и более эффективно использует пространство на странице результатов поиска, помогая вам быстрее находить ответы;
• Расширенный доступ к Bing Chat на Swiftkey. Теперь пользователи могут использовать Bing Chat в Swiftkey в течение 30 оборотов/суток без необходимости входа в свою учетную запись Microsoft;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.bing.com
blogs.bing.com
Похожие новости
В бета-версию Microsoft Launcher добавлена поддержка искусственного интеллекта чат-бота Microsoft Bing Chat
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
+1Новостей: 15069
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10098