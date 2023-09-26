Xbox Design Lab теперь предлагает мерцающие верхние корпуса серии Shift для еще большей персонализации
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:27
- Просмотров: 87
Microsoft выпустила новое обновление для Xbox Design Lab. Функция настройки контроллера Xbox теперь предлагает совершенно новый вариант верхнего корпуса, основанный на дизайне линейки контроллеров Shift Special Edition.
Линейка Shift добавляет двухцветный оттенок, изменяющий цвет верхнего корпуса и боковых рукояток. Aqua Shift имеет голубое мерцание, Lunar Shift имеет серебристо-золотой оттенок, а Stellar Shift предлагает сине-фиолетовый вариант.
К семейству Shift также присоединится дизайн Cosmic Shift, который будет эксклюзивным для Xbox Design Lab. Как видно на изображениях выше, он имеет бело-розовое мерцание.
Следует помнить, что при выборе одного из новых дизайнов Shift стоимость контроллера в Xbox Design Lab составит дополнительно $9.99. Как и в случае с другими геймпадами Design Lab, помимо верхнего корпуса, пользователи могут изменить дизайн D-pad, кнопок, бамперов, триггеров и заднего корпуса, а также добавить металлические детали, прорезиненные рукоятки и даже гравировку для дополнительной персонализации.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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