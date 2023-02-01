Статистика операционных систем за сентябрь 2023 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:32
- Просмотров: 120
Компания StatCounter представила статистику операционных систем за сентябрь 2023 года.
• Windows 10 – 71.64%;
• Windows 11 – 23.61%;
• Windows 7 – 3.34%;
• Windows 8.1 – 0.61%;
• Windows 8 – 0.35%;
• Windows XP – 0.34%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
gs.statcounter.com
gs.statcounter.com
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