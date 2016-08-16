Microsoft выпустила Windows Holographic версии 23H2

Благодаря последним обновлениям камеры, входящим в этот релиз, у вас теперь есть видоискатель, который показывает, что включено в ваше изображение или видео. Этот оверлей ничего не скрывает от вас при съемке фото или видео. Теперь вы видите индикаторы как для центра, так и для приблизительных границ потока PV-камеры.

Для пользователей HoloLens 2, которые не сохранили калибровку отслеживания взгляда (пропустили или столкнулись со сбоем во время первоначальной настройки), мы теперь обновляем положение глаз или межзрачковое расстояние (IPD) раньше, как только пользователь надевает устройство. Это приводит к значительно более плавному пользовательскому опыту, особенно при тесном взаимодействии с голограммами, таком как нажатие кнопок или ввод текста на клавиатуре.