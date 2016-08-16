Microsoft выпустила Windows Holographic версии 23H2
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:55
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Компания Microsoft выпустила Windows Holographic версии 23H2. Номер сборки этого нового обновления ОС — 22621.1244.
В своем посте в блоге Microsoft рассказала, что нового в Windows Holographic версии 23H2. Пожалуй, самым большим дополнением является видоискатель для камеры гарнитуры. Microsoft заявила:
Благодаря последним обновлениям камеры, входящим в этот релиз, у вас теперь есть видоискатель, который показывает, что включено в ваше изображение или видео. Этот оверлей ничего не скрывает от вас при съемке фото или видео. Теперь вы видите индикаторы как для центра, так и для приблизительных границ потока PV-камеры.
Еще одна новая функция призвана улучшить опыт просмотра голографического контента с помощью гарнитур HoloLens 2:
Для пользователей HoloLens 2, которые не сохранили калибровку отслеживания взгляда (пропустили или столкнулись со сбоем во время первоначальной настройки), мы теперь обновляем положение глаз или межзрачковое расстояние (IPD) раньше, как только пользователь надевает устройство. Это приводит к значительно более плавному пользовательскому опыту, особенно при тесном взаимодействии с голограммами, таком как нажатие кнопок или ввод текста на клавиатуре.
Некоторые другие новые функции включают возможность переименовывания устройства HoloLens 2 в разделе «О программе» меню «Настройки», а также поддержку считывателей NFC и многое другое. В новой версии также есть улучшения для отслеживания рук и шрифтов.
ИТ-администраторы, которые хотят обновить свои гарнитуры до Windows Holographic версии 23H2, должны сначала убедиться, что на этих устройствах установлена как минимум версия 21H2. Пользователи могут перейти в Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows, чтобы обновиться до новой версии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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