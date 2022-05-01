Руководство Windows Hardware Compatibility Program для Windows 11 версии 23H2
-
- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 23:55
- Просмотров: 10
Microsoft рада объявить о выпуске предварительной версии ежегодного обновления функций Windows 11 версии 23H2, которое использует ту же ветку обслуживания и кодовую базу, что и Windows 11 версии 22H2, и будет доставляться через пакет активации (eKB). Дополнительную информацию о ежегодном обновлении функций см. в статье Windows 11 Release information.
• Требования WHCP – Без изменений. Требования Windows 11 версии 22H2 остаются прежними для Windows 11 версии 22H2 и версии 23H2;
• Windows Hardware Lab Kit – Для отправок: HLK 22H2 для использования с Windows 11 версии 22H2 и HLK 23H2 для использования с Windows 11 версии 23H2;
• Подпись драйверов – Никаких изменений. Драйвера, соответствующие всем применимым требованиям Windows 11 версии 22H2, будут иметь цифровую подпись с теми же атрибутами подписи;
• Квалификация WHCP – Без изменений. Квалификация будет отображаться как Windows 11 версии 22H2;
• Требуемая версия ОС – Windows 11 версии 22H2 или Windows 11 версии 23H2;
• Списки воспроизведения WHCP — Используйте версию, соответствующую HLK, и список воспроизведения для версии ОС;
• Windows 11 версии 22H2 – HLK 22H2 и список воспроизведения 22H2
• Windows 11 версии 23H2 – HLK 23H2 и список воспроизведения 23H2 Отличия — это в общей сложности 9 тестов, добавленных в список воспроизведения «HLK Version 23H2 CompatPlaylist x64 ARM64.xml»;
• Список воспроизведения Windows HLK – Новые плейлисты HLK будут доступны в день релиза Windows 11 версии 23H2. Их можно найти здесь;
• Технологические области HLK, в которых исправлены ошибки:
• Audio APO;
• Audio - Silicon and Pipeline;
• Bluetooth;
• Encoders;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
Microsoft выпустила новые пакеты динамического обновления для обновлений функций в Windows 11 версии 22H2 и Windows 11 версии 21H2
Предстоящая доступность .NET Framework 4.8.1 в Центре обновления Windows и в Microsoft Update Catalog
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+4Новостей: 15125
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10099