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Windows Hardware Compatibility Program для Windows 11 версии 22H2

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 03:28
  • Просмотров: 0

Обновленную версия требований, Windows Hardware Lab Kit (HLK), а также обновленные списки воспроизведения для тестирования оборудования Windows 11 версии 22H2, можно загрузить в блоге Tech Community.. По сравнению с предыдущими релизами HLK, эта версия предназначена для эксклюзивного тестирования для Windows 11 версии 22H2. Предыдущая версия HLK остается доступной в HLK Kits.

**Обратите внимание, что Partner Center(Hardware Dev Center) начнет принимать заявки только с 31 мая 2022 г. Партнеры могут загрузить требования и начать проверку оборудования с обновленным комплектом уже сейчас, но подавать заявки можно только начиная с 31 мая 2022 г.

Windows 11, version 22H2 WHCP Requirements

Требования WHCP для Windows 11 версии 22H2 можно найти здесь — WHCP Specifications and Policies.

Windows 11, version 22H2 certification build

Минимально допустимой сборкой для сертификации Windows 11 версии 22H2 является сборка RTM (т.е. 22621).

Windows 11, version 22H2 WHCP Playlists & Hardware Lab Kit

Windows Hardware Lab Kit можно найти здесь — Windows Hardware Lab Kit.

В таблице ниже показаны списки воспроизведения, необходимые для тестирования каждой архитектуры: Ссылка — HLKPlaylist.

Windows Hardware Compatibility Program для Windows 11 версии 22H2


*Тестирование для ARM64 требует проверки в отдельном режиме для каждого списка воспроизведения. Пожалуйста, обратитесь к HLK ARM64 Getting Started Guide для получения подробной информации о настройке клиента ARM64 HLK и использовании списка воспроизведения.

Windows 11, version 22H2 – Submissions on Hardware Dev Center

Partner Center начнет принимать заявки для Windows 11 версии 22H2, начиная с 31 мая 2022 г. При отправке WHCP для сертификации Windows 11 версии 22H2 используйте следующую цель в Partner Center:



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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