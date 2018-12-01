Windows Hardware Compatibility Program для Windows 11 версии 22H2
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 03:28
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Обновленную версия требований, Windows Hardware Lab Kit (HLK), а также обновленные списки воспроизведения для тестирования оборудования Windows 11 версии 22H2, можно загрузить в блоге Tech Community.. По сравнению с предыдущими релизами HLK, эта версия предназначена для эксклюзивного тестирования для Windows 11 версии 22H2. Предыдущая версия HLK остается доступной в HLK Kits.
**Обратите внимание, что Partner Center(Hardware Dev Center) начнет принимать заявки только с 31 мая 2022 г. Партнеры могут загрузить требования и начать проверку оборудования с обновленным комплектом уже сейчас, но подавать заявки можно только начиная с 31 мая 2022 г.
Windows 11, version 22H2 WHCP Requirements
Требования WHCP для Windows 11 версии 22H2 можно найти здесь — WHCP Specifications and Policies.
Windows 11, version 22H2 certification build
Минимально допустимой сборкой для сертификации Windows 11 версии 22H2 является сборка RTM (т.е. 22621).
Windows 11, version 22H2 WHCP Playlists & Hardware Lab Kit
Windows Hardware Lab Kit можно найти здесь — Windows Hardware Lab Kit.
В таблице ниже показаны списки воспроизведения, необходимые для тестирования каждой архитектуры: Ссылка — HLKPlaylist.
*Тестирование для ARM64 требует проверки в отдельном режиме для каждого списка воспроизведения. Пожалуйста, обратитесь к HLK ARM64 Getting Started Guide для получения подробной информации о настройке клиента ARM64 HLK и использовании списка воспроизведения.
Windows 11, version 22H2 – Submissions on Hardware Dev Center
Partner Center начнет принимать заявки для Windows 11 версии 22H2, начиная с 31 мая 2022 г. При отправке WHCP для сертификации Windows 11 версии 22H2 используйте следующую цель в Partner Center:
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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