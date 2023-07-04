Microsoft выпустила новые пакеты динамического обновления для обновлений функций в Windows 11 версии 22H2 и Windows 11 версии 21H2
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- Категория: Windows 11
- Дата: 4-07-2023, 21:10
- Просмотров: 259
Компания Microsoft выпустила новые пакеты динамического обновления для обновлений функций в Windows 11 версии 22H2 и Windows 11 версии 21H2. Эти динамические обновления предназначены для улучшения процесса установки Windows 11.
В статье поддержки обновления KB5027318 говорится:
KB5027318: Установка динамического обновления для Windows 11, версия 22H2:
Краткое содержание
Это обновление вносит улучшения в двоичные файлы программы установки или любые файлы, которые программа установки использует для обновлений функций в Windows 11, версия 22H2.
Краткое содержание
Это обновление вносит улучшения в двоичные файлы программы установки или любые файлы, которые программа установки использует для обновлений функций в Windows 11, версия 22H2.
В статье поддержки обновления KB5027317 говорится:
KB5027317: Установка динамического обновления для Windows 11, версия 22H2:
Краткое содержание
Это обновление вносит улучшения в двоичные файлы программы установки или любые файлы, которые программа установки использует для обновлений функций в Windows 11, версия 21H2.
Краткое содержание
Это обновление вносит улучшения в двоичные файлы программы установки или любые файлы, которые программа установки использует для обновлений функций в Windows 11, версия 21H2.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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