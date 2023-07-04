Microsoft выпустила новые пакеты динамического обновления для обновлений функций в Windows 11 версии 22H2 и Windows 11 версии 21H2

KB5027318: Установка динамического обновления для Windows 11, версия 22H2:



Краткое содержание



Это обновление вносит улучшения в двоичные файлы программы установки или любые файлы, которые программа установки использует для обновлений функций в Windows 11, версия 22H2.

KB5027317: Установка динамического обновления для Windows 11, версия 22H2:



Краткое содержание



Это обновление вносит улучшения в двоичные файлы программы установки или любые файлы, которые программа установки использует для обновлений функций в Windows 11, версия 21H2.

здесь