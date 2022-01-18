Доклад: Microsoft работает над магазином приложений для iOS и Android

Мы определенно получаем поддержку со стороны регулирующих органов, когда говорим об открытии мобильных устройств и о том, чтобы стать надежной сторонней альтернативой на этих устройствах — и сегодня мы еще далеки от этого.

По словам моих источников, Microsoft создает «мобильный Steam», который предложит разработчикам более выгодные условия, чем то, что Apple сейчас предлагает для iOS. Подобно тому, как Epic Games конкурирует со Steam на открытой платформе Windows 11, Microsoft надеется, что, предложив разработчикам более выгодные условия в сочетании с такими мощными эксклюзивами, как Minecraft, Diablo Immortal, Warcraft Rumble и Call of Duty Mobile, она сможет отвоевать долю рынка у Apple.