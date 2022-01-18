Доклад: Microsoft работает над магазином приложений для iOS и Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:13
- Просмотров: 109
Сегодня Microsoft закрыла сделку по приобретению Activision Blizzard. Хотя большинство сообщений было сосредоточено на том, что Microsoft получила доступ к консольным и компьютерным играм Activision Blizzard, основная причина, по которой Microsoft хотела приобрести издателя, заключалась в том, что она также была материнской компанией разработчика и издателя мобильных игр King.
Руководители Microsoft, такие как Фил Спенсер, не скрывают того факта, что компания видит реальное будущее игр в расширении на рынок мобильных устройств. Получение доступа к популярным играм King, таким как Candy Crush, а также к другим играм, таким как Call of Duty Mobile, Diablo Immortal и другим, поможет.
Кроме того, Спенсер также заявлял в предыдущих интервью, что Microsoft хочет создать новый магазин мобильных приложений, который составит конкуренцию магазину приложений Apple для iOS и Google Play Store для Android. В беседе с UK Times еще в феврале Спенсер заявил:
Мы определенно получаем поддержку со стороны регулирующих органов, когда говорим об открытии мобильных устройств и о том, чтобы стать надежной сторонней альтернативой на этих устройствах — и сегодня мы еще далеки от этого.
Однако в новом отчете Windows Central, основанном на неназванных источниках, утверждается, что Microsoft действительно работает над созданием магазина мобильных игр. Отчасти причина в том, что Apple, по слухам, в ближайшем будущем разрешит загрузку сторонних приложений для устройств iOS благодаря закону ЕС о цифровых рынках, который был принят в 2022 году. (Google уже разрешает работу сторонних магазинов приложений, таких как Samsung Galaxy, на устройствах Android).
Согласно правилам ЕС, Apple должна до 6 марта 2024 года разрешить загрузку сторонних приложений и магазинов приложений на свои мобильные устройства. Windows Central утверждает, что Microsoft готовится к этому дню, реализуя проект магазина мобильных игр. Говорится:
По словам моих источников, Microsoft создает «мобильный Steam», который предложит разработчикам более выгодные условия, чем то, что Apple сейчас предлагает для iOS. Подобно тому, как Epic Games конкурирует со Steam на открытой платформе Windows 11, Microsoft надеется, что, предложив разработчикам более выгодные условия в сочетании с такими мощными эксклюзивами, как Minecraft, Diablo Immortal, Warcraft Rumble и Call of Duty Mobile, она сможет отвоевать долю рынка у Apple.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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