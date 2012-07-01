Microsoft выпускает Dev Home Preview 0.6

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:52
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Компания Microsoft объявила о выпуске предварительной версии 0.6 приложения Dev Home.

Исправления специальных возможностей

• Кнопки больше не должны обрезаться или скрываться при увеличении масштаба;

Изменения

• В сводке конфигурации ПК теперь отображается более подробная информация;
• В сводке конфигурации ПК теперь должны отображаться возникшие ошибки;

Исправления ошибок

• Панель управления теперь должна более оперативно реагировать при рендеринге виджетов;
• Ввод относительного пути для клонирования репозитория через URL-адрес больше не должен вызывать сбой Dev Home;
• Баннер конфигурации ПК больше не должен возвращаться после его закрытия;
• Кастомным виджетам больше не нужен идентификатор пакета Microsoft, чтобы они отображались в Dev Home;
• Поля теперь должны быть исправлены на странице расширений;
• Добавление репозитория теперь должно быть более надежным;
• Сводка ошибок конфигурации ПК теперь должна соответствовать правильной теме;
• Ошибки конфигурации ПК теперь можно выбирать;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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