Microsoft выпускает Dev Home Preview 0.6
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:52
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Компания Microsoft объявила о выпуске предварительной версии 0.6 приложения Dev Home.
Исправления специальных возможностей
• Кнопки больше не должны обрезаться или скрываться при увеличении масштаба;
Изменения
• В сводке конфигурации ПК теперь отображается более подробная информация;
• В сводке конфигурации ПК теперь должны отображаться возникшие ошибки;
Исправления ошибок
• Панель управления теперь должна более оперативно реагировать при рендеринге виджетов;
• Ввод относительного пути для клонирования репозитория через URL-адрес больше не должен вызывать сбой Dev Home;
• Баннер конфигурации ПК больше не должен возвращаться после его закрытия;
• Кастомным виджетам больше не нужен идентификатор пакета Microsoft, чтобы они отображались в Dev Home;
• Поля теперь должны быть исправлены на странице расширений;
• Добавление репозитория теперь должно быть более надежным;
• Сводка ошибок конфигурации ПК теперь должна соответствовать правильной теме;
• Ошибки конфигурации ПК теперь можно выбирать;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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