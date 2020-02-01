Microsoft выпускает Dev Home Preview 0.5

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:27
  • Просмотров: 58
Microsoft выпускает Dev Home Preview 0.5

Компания Microsoft объявила о выпуске предварительной версии 0.5 приложения Dev Home.

Исправления специальных возможностей

• Навигация с помощью клавиатуры теперь должна работать правильно на странице конфигурации компьютера;
• Навигация с помощью клавиатуры теперь работает на странице установки приложения в конфигурации компьютера;
• При установке приложения теперь должны отображаться правильные цвета в режиме высокой контрастности;
• Диктор теперь должен лучше объявлять при использовании на панели управления;
• Диктор теперь должен лучше объявлять при использовании потока настройки в конфигурации компьютера;

Изменения

• Флажок Dev Drive на этапе добавления репозитория в конфигурации компьютера теперь устанавливается автоматически;
• Заголовки страниц теперь занимают меньше места на странице;
• Кнопки завершения задачи были удалены из виджета процессора из-за его частоты обновления;
• Расширение GitHub больше не устанавливается автоматически;
• Примечания по установке теперь отображаются на сводной странице после настройки компьютера;

Исправления ошибок

• Пользовательский интерфейс Dev Drive теперь должен появиться в каналах бета-каналах и каналах Beta и Canary Windows Insider;
• Подсказки UAC теперь должны работать правильно в инструменте настройки компьютера;
• Поставщик учетной записи больше не отображается после выхода из системы;
• Относительные пути с пробелами больше не должны вызывать сбой Dev Home;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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