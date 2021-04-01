Microsoft Teams получает автоматический мониторинг качества звука и видео на собраниях

Администраторам приходилось искать пользователя, проверять историю его звонков, находить текущие собрания или события в реальном времени, в которых участвовали их пользователи, а затем находить необходимую телеметрическую информацию для выявления точных проблем.

Эти оповещения будут заранее уведомлять вас о существенных проблемах с качеством собраний выбранных пользователей. Это позволяет администраторам активно контролировать качество звука, видео и совместного использования приложений для всех предстоящих собраний выбранных пользователей, используя ключевые параметры телеметрии, такие как задержка, дрожание, сбои оборудования, которые обычно влияют на качество звонков.