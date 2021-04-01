Microsoft Teams получает автоматический мониторинг качества звука и видео на собраниях
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:49
- Просмотров: 71
Если вы являетесь администратором собраний Microsoft Teams в вашей компании или организации, вам, вероятно, приходилось иметь дело с людьми, которые говорили, что не могут слышать собрание, не могут просматривать видео или не могут предоставить общий доступ к документам во время мероприятия. Теперь Microsoft добавляет новые функции администрирования, которые будут отслеживать качество собраний Teams и предлагать оповещения, если некоторые пользователи не получают оптимального опыта.
Раньше администраторы могли просматривать информацию о собраниях в режиме реального времени, но им приходилось вручную выявлять проблемы. В посте в блоге Microsoft заявила:
Администраторам приходилось искать пользователя, проверять историю его звонков, находить текущие собрания или события в реальном времени, в которых участвовали их пользователи, а затем находить необходимую телеметрическую информацию для выявления точных проблем.
Теперь ситуация изменилась благодаря новым инструментам мониторинга собраний и оповещениям. Microsoft заявила:
Эти оповещения будут заранее уведомлять вас о существенных проблемах с качеством собраний выбранных пользователей. Это позволяет администраторам активно контролировать качество звука, видео и совместного использования приложений для всех предстоящих собраний выбранных пользователей, используя ключевые параметры телеметрии, такие как задержка, дрожание, сбои оборудования, которые обычно влияют на качество звонков.
Microsoft заявила, что эти новые инструменты мониторинга могут быть просмотрены администраторами Teams, даже если в их компании или организации одновременно проводятся несколько собраний.
На данный момент доступ к этим новым инструментам мониторинга имеют только лицензиаты Microsoft Teams Premium. Однако компания заявляет, что эта функция будет расширена и будет включать устройства Teams Rooms с лицензией Pro. Кроме того, только пользователи глобального администратора или администратора Teams Service смогут получить доступ к этим инструментам мониторинга и настроить их.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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