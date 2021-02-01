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Публичная предварительная версия Microsoft Teams теперь позволяет пользователям переключаться между общим контентом и галереей во время собраний

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:17
  • Просмотров: 134
Публичная предварительная версия Microsoft Teams теперь позволяет пользователям переключаться между общим контентом и галереей во время собраний

Microsoft Teams получает новую функцию, которая позволит пользователям переключаться между общим контентом и представлением галереи во время собраний. Эта функция теперь развертывается среди пользователей публичной предварительной версии в Windows 10 и macOS.

Новый опыт на собраниях Teams обеспечивает поддержку нажатия на видеопотоки для обмена контентом с галереей участников. «Когда у вас собрание и кто-то делится контентом, теперь вы можете щелкнуть видео участников в представлении галереи, чтобы поменять контент местами с галереей», - пояснила компания. «Нажав на видео участников, вы можете поменять их местами. Таким образом, вы можете поместить видео в центр, а контент, такой как общий рабочий стол/окно, презентация PowerPoint Live или Whiteboard - сбоку/сверху».

Microsoft отметила, что участникам нужно будет снова щелкнуть общий контент, чтобы вернуть его в центр окна собрания. Кроме того, функция переключения также поддерживается в представлении большой галерей и в режиме «Вместе». Ранее приложение отключало представление «Большая галерея» на 49 человек в режиме совместного использования экрана, но в этом релизе пользователи могут включить представление «Большая галерея» при совместном использовании контента или экрана.

Компания также обозначила некоторые ограничения, которые будут применяться в этом состоянии в Teams. В настоящее время контент Whiteboard и презентации PowerPoint Live нельзя просматривать в этом состоянии.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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