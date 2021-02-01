Публичная предварительная версия Microsoft Teams теперь позволяет пользователям переключаться между общим контентом и галереей во время собраний
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:17
- Просмотров: 134
Microsoft Teams получает новую функцию, которая позволит пользователям переключаться между общим контентом и представлением галереи во время собраний. Эта функция теперь развертывается среди пользователей публичной предварительной версии в Windows 10 и macOS.
Новый опыт на собраниях Teams обеспечивает поддержку нажатия на видеопотоки для обмена контентом с галереей участников. «Когда у вас собрание и кто-то делится контентом, теперь вы можете щелкнуть видео участников в представлении галереи, чтобы поменять контент местами с галереей», - пояснила компания. «Нажав на видео участников, вы можете поменять их местами. Таким образом, вы можете поместить видео в центр, а контент, такой как общий рабочий стол/окно, презентация PowerPoint Live или Whiteboard - сбоку/сверху».
Microsoft отметила, что участникам нужно будет снова щелкнуть общий контент, чтобы вернуть его в центр окна собрания. Кроме того, функция переключения также поддерживается в представлении большой галерей и в режиме «Вместе». Ранее приложение отключало представление «Большая галерея» на 49 человек в режиме совместного использования экрана, но в этом релизе пользователи могут включить представление «Большая галерея» при совместном использовании контента или экрана.
Компания также обозначила некоторые ограничения, которые будут применяться в этом состоянии в Teams. В настоящее время контент Whiteboard и презентации PowerPoint Live нельзя просматривать в этом состоянии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
Публичная предварительная версия Microsoft Teams теперь может выделять до 7 участников во время собраний
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 47
Пользователей: 0
Гостей: 47
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 47
Роботы: Yandex Google
+3Новостей: 13591
+0Комментариев: 39454
+0Пользователей: 10077