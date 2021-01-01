В Microsoft Teams теперь развертывается новый опыт совместного использования на собраниях
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:28
- Просмотров: 46
Microsoft Teams получает новый опыт совместного использования на собраниях, который должен упростить для докладчиков обмен контентом со своего устройства. Если софтверный гигант изначально выпустил пересмотренную версию опыта совместного использования для публичной предварительной версии Teams, то теперь компания начала развертывать эту функцию для всех пользователей настольных компьютеров.
Как отметил Microsoft MVP Лоран Ситтлер, пользователи теперь будут видеть новое всплывающее окно при совместном использовании своего экрана, окна, содержимого Whiteboard или слайдов PowerPoint во время собраний Teams. Новый пользовательский интерфейс призван обеспечить удобство работы, чтобы помочь докладчикам находить и делиться нужным контентом на своих собраниях.
This morning, I had a good surprise when I wanted to share my screen on #MicrosoftTeams ???? the new shqring popup is here #Office365 #Microsoft365 ❤️ pic.twitter.com/PnN2N23ZLz— Laurent Sittler (@laul0_68) May 12, 2021
Важно отметить, что Microsoft признала несколько известных проблем с этим обновлением. Пользователи могут столкнуться с некоторыми проблемами при открытии файлов PowerPoint Live, загрузке элементов в общий лоток и изменении размера окна собрания.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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