Microsoft Outlook получит возможность просматра событий в календаре, которые вы закрыли

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 24-10-2023, 23:02
  • Просмотров: 191

Наконец-то в Outlook появится долгожданная функция календаря: возможность сохранения в календаре событий, которые вы закрыли.

В настройках, как только вы включите эту функцию, закрытые события больше не исчезнут, а останутся в вашем календаре, поэтому вы сможете легко вспомнить соответствующую информацию или документы, найти связанные чаты или даже выполнить такие действия, как обновление вашего предыдущего ответа (RSVP) и его пересылка кому-то другому; и при этом ваша повестка дня остается свободной в этот временной интервал.

Всемирный релиз возможности сохранения закрытых событий запланирован на вторую половину ноября 2023 года. Как только она выйдет, вот что вы сможете сделать, чтобы ею воспользоваться:

Шаг 1: Включите эту функцию

Возможность сохранения закрытых событий будет по умолчания отключена. Вы можете включить её в веб-версии Outlook в или в новом Outlook для Windows, вручную установив флажок «Показывать закрытые события в календаре...» в Настройки> Календарь> События и приглашения> Сохранять закрытые события.

Microsoft Outlook получит возможность просматра событий в календаре, которые вы закрыли


Шаг 2: Закрытие событий

Как только эта функция включена, вы можете начать закрывать приглашения на мероприятия или встречи, и они будут автоматически сохранены.



Пожалуйста, обратите внимание, что события, закрытые в классической версии Outlook для Windows, не будут сохранены, но события, закрытые во всех других клиентах Outlook (новый Outlook для Windows, веб-версия Outlook в, Outlook для Mac, Outlook для Android, Outlook для iOS) и Microsoft Teams сохранятся.

Шаг 3: Просмотр закрытых событий

После сохранения закрытые события можно будет просмотреть на любой поверхности календаря, включая классический Outlook для Windows, Teams и даже сторонние приложения.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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