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Инсайдеры Office могут установить сборку 21020101

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 18:37
  • Просмотров: 227
Инсайдеры Office могут установить сборку 21020101

Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 21020101).

Word, Excel, PowerPoint

Поддержка 3D-моделей

Теперь вы можете вращать 3D-модели и взаимодействовать с ними.

Outlook

Автомобильный режим

Автомобильный режим — это полноэкранный режим, предназначенный для повышения безопасности во время вождения. Автомобильный режим автоматически запускается, когда включено автоматическое воспроизведение и у вас открыт Outlook, но вы ничего не делаете в течение 4 секунд. Чтобы не мешать людям, которые просто хотят проверить свою электронную почту в неподвижном состоянии (например, на светофоре), автоматическое воспроизведение отменяется, если вы взаимодействуете с приложением в течение этих 4 секунд.

Показ прогноза погоды в календаре

Будь то дождь или солнце, будь готов к предстоящей неделе! Погода в Outlook для iOS дает вам самую свежую информацию о погоде в вашем календаре в Outlook на основе вашего текущего местоположения. Перейдите в настройки календаря в Outlook для iOS, чтобы добавить погоду в приложение Outlook сегодня.



Выбери свою тему

Outlook для iOS теперь дает вам возможность выбрать тему другого цвета для персонализации! Их можно установить через Настройки> Внешний вид.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.co
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