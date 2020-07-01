Инсайдеры Office могут установить сборку 21020101
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 18:37
- Просмотров: 227
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 21020101).
Word, Excel, PowerPoint
Поддержка 3D-моделей
Теперь вы можете вращать 3D-модели и взаимодействовать с ними.
Outlook
Автомобильный режим
Автомобильный режим — это полноэкранный режим, предназначенный для повышения безопасности во время вождения. Автомобильный режим автоматически запускается, когда включено автоматическое воспроизведение и у вас открыт Outlook, но вы ничего не делаете в течение 4 секунд. Чтобы не мешать людям, которые просто хотят проверить свою электронную почту в неподвижном состоянии (например, на светофоре), автоматическое воспроизведение отменяется, если вы взаимодействуете с приложением в течение этих 4 секунд.
Показ прогноза погоды в календаре
Будь то дождь или солнце, будь готов к предстоящей неделе! Погода в Outlook для iOS дает вам самую свежую информацию о погоде в вашем календаре в Outlook на основе вашего текущего местоположения. Перейдите в настройки календаря в Outlook для iOS, чтобы добавить погоду в приложение Outlook сегодня.
Выбери свою тему
Outlook для iOS теперь дает вам возможность выбрать тему другого цвета для персонализации! Их можно установить через Настройки> Внешний вид.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.co
mspoweruser.co
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