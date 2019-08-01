Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13328.20026

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 17:11
  • Просмотров: 94
Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13328.20026

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.13328.20026).

Word

Мобильное представление по умолчанию

Теперь ваши документы Word будут открываться в мобильном представлении, что обеспечивает удобство просмотра.

Outlook

Почтовые ящики делегатов

Почтовые ящики делегатов позволяют вам предоставлять разрешения на управление вашей почтой кому-то еще в вашей организации, что позволяет вам повысить производительность за счет других. Теперь делегаты могут добавлять другие почтовые ящики и предоставлять разрешения из Outlook Mobile, позволяя своим делегатам отправлять электронную почту от имени этого почтового ящика.

Забронируйте рабочее место

Теперь вы можете забронировать рабочее место в Outlook. Подобно тому, как вы бронируете конференц-зал, проверьте наличие рабочих мест в вашем здании и забронируйте место.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • +2
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 20092708

Инсайдеры Office могут установить сборку 20092708

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12624.20052

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12624.20052

Инсайдеры Office могут установить сборку 200224

Инсайдеры Office могут установить сборку 200224

Инсайдеры Office могут установить сборку 207260

Инсайдеры Office могут установить сборку 207260

Инсайдеры Office могут установить сборку 11929.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 11929.20002




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 49
Пользователей: 0
Гостей: 49
Роботы: Google Yandex
+8  
Новостей: 12488
+0  
Комментариев: 39447
+0  
Пользователей: 10036