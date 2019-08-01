Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13328.20026
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 17:11
- Просмотров: 94
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.13328.20026).
Word
Мобильное представление по умолчанию
Теперь ваши документы Word будут открываться в мобильном представлении, что обеспечивает удобство просмотра.
Outlook
Почтовые ящики делегатов
Почтовые ящики делегатов позволяют вам предоставлять разрешения на управление вашей почтой кому-то еще в вашей организации, что позволяет вам повысить производительность за счет других. Теперь делегаты могут добавлять другие почтовые ящики и предоставлять разрешения из Outlook Mobile, позволяя своим делегатам отправлять электронную почту от имени этого почтового ящика.
Забронируйте рабочее место
Теперь вы можете забронировать рабочее место в Outlook. Подобно тому, как вы бронируете конференц-зал, проверьте наличие рабочих мест в вашем здании и забронируйте место.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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