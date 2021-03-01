Новый клиент Outlook для Windows будет работать без Интернета
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:40
- Просмотров: 116
Пару недель назад сообщалось о новых автономных функциях, над которыми Microsoft работает для OneDrive. Улучшение призвано позволить пользователям выполнять некоторые задачи даже без подключения к Интернету. Хотя у нас нет всех подробностей об этой предстоящей функции, похоже, она отличается от доступного в настоящее время приложения синхронизации OneDrive, поскольку представляет собой решение, связанное с Интернетом.
В настоящее время Microsoft также работает над поддержкой автономного режима в новом клиенте Outlook для Windows, который недавно был выпущен для широкой публики. Это одна из нескольких новых функций, которые Microsoft приготовила для нас в обновлении 23H2, но она была выпущена раньше.
Компания Microsoft добавила новую функцию в дорожную карту Microsoft 365, которая позволит пользователям просматривать почту, события календаря и контакты, поскольку они будут сохраниться на устройстве. Кроме того, будут работать такие действия с почтой, как создание сообщений, пометка, перемещение и удаление.
Функция была добавлена сегодня, а ее развертывание начнется в следующем месяце. В описании функции говорится:
Outlook: Новый Outlook для Windows - Автономная поддержка почтовых действий и создания сообщений
Первый набор автономных возможностей в новом Outlook для Windows. Почта, события календаря и контакты будут храниться на вашем устройстве, поэтому вы сможете просматривать их, даже если вы не подключены к Интернету. Кроме того, вы можете выполнять ключевые действия со своей почтой, включая пометку, перемещение, удаление и создание сообщений, чтобы оставаться продуктивными, даже если вы не подключены к Интернету.
Первый набор автономных возможностей в новом Outlook для Windows. Почта, события календаря и контакты будут храниться на вашем устройстве, поэтому вы сможете просматривать их, даже если вы не подключены к Интернету. Кроме того, вы можете выполнять ключевые действия со своей почтой, включая пометку, перемещение, удаление и создание сообщений, чтобы оставаться продуктивными, даже если вы не подключены к Интернету.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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