Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.107.76.212
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:02
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Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.107.76.212.
Что нового?
Представление редизайна пользовательского интерфейса ответов на сообщения
Повысьте ясность вашего чата! Погрузитесь в обновленный пользовательский интерфейс ответов на сообщения Skype, который сделает каждый разговор плавным и последовательным.
• Отличительные ответы: Попрощайтесь с путаницей. Новая вертикальная линия позволяет мгновенно обнаружить ответы на сообщения среди болтовни;
• Темы, которые адаптируются: Наши строки ответа носят более чем декоративный характер; они легко синхронизируются с выбранной вами темой сообщения;
• Тень и глубина: Испытайте утонченность с тонкими эффектами теней, благодаря которым ответы будут изящно выделяться;
• Для всех типов сообщений: Будь то остроумный текст или необычная гифка, пользовательский интерфейс сохраняет свое очарование, гарантируя, что ответы всегда будут актуальными;
• Доступность превыше всего: Приверженность Microsoft инклюзивности проявляется, обеспечивая бесперебойную работу пользовательского интерфейса для всех, включая пользователей с нарушениями зрения или тех, кто использует программы чтения с экрана;
Погрузитесь в среду чата, где ясность и дизайн идут рука об руку, улучшая каждое сообщение и ответ!
Обновленный пользовательский интерфейс аудиосообщений Skype!
Повысьте опыт аудиосообщений! Погрузитесь в новый усовершенствованный пользовательский интерфейс аудиосообщений Skype, который сделает каждую сессию чата мелодичной и увлекательной.
• Воспроизведение по требованию: Просто нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» или форму волны и погрузитесь в голосовое сообщение. Никакой суеты, просто чистое аудио-наслаждение;
• Визуализируйте свой голос: С помощью индикатора звуковых волн наблюдайте, как форма волны оживает, меняя цвет по мере прохождения вашего сообщения;
• Знайте свою продолжительность: С первого взгляда можно определить продолжительность вашего аудио. Кроме того, вам помогут удобные временные метки, связанные с формой сигнала;
• Ускоренное воспроизведение: Длинные сообщения? Не беспокойся! Регулируйте скорость воспроизведения и слушайте в своем темпе;
• Безупречный интерфейс: Microsoft сохраняет чистоту, когда нет сообщений, но как только вы нажмете кнопку «Воспроизвести», пользовательский интерфейс сразу же начнет действовать, направляя вас на каждом этапе пути;
Погрузитесь в более богатый опыт аудиочата, где каждое сообщение — это больше, чем просто слова — это симфония!
Новый опыт камеры в улучшении Skype Mobile — предварительный просмотр мультимедиа в Skype Mobile Composer!
Благодаря последнему обновлению улучшений камеры на мобильном телефоне вы теперь можете просматривать выбранные медиафайлы непосредственно в мобильном композиторе Skype, как вы это делаете в версии для настольного компьютера. Каждая фотография, каждое видео, прямо там, где вы печатаете!
• Просмотр перед отправкой: Независимо от того, выбираете ли вы одну фотографию или несколько, просмотрите их все в редакторе, прежде чем нажать «Отправить»;
• Согласованность на всех платформах: Наслаждайтесь унифицированным интерфейсом, отражающим возможности предварительного просмотра мультимедиа на настольном компьютере;
• Упрощенная работа с носителями: Отменили выбор носителя? Предварительный просмотр исчезает, сохраняя ваш композитор аккуратным и организованным;
• Отправляйте с уверенностью: Медиа-файлы отправляются только после того, как вы нажмете «Отправить», что позволяет вам идеально подготовить свое сообщение;
• Гибкая отмена: Легко удаляйте медиафайлы из предварительного просмотра одним касанием;
• Мастерство смешанных медиа: С легкостью просматривайте фотографии и видео вместе;
• Никогда не перегружайте: Получайте уведомления, если превысите лимит выбора в 10 носителей;
Переосмыслите свой мобильный опыт Skype и делитесь медиафайлами точно, уверенно и стильно!
Улучшения стабильности и исправления ошибок:
• Универсальное завершение вызова: Теперь Каждый пользователь Android может легко завершать вызовы;
• Бесшовная интеграция ссылок: Ссылки Bing в Skype теперь легко открываются с помощью встроенного в приложение браузера в Windows;
• Доработка темного режима: Улучшена видимость текста на вкладках вызовов и контактов для пользователей Windows, использующих темный режим;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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