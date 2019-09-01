Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.67.76.83
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:16
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Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.67.76.83.
Что нового?
• Интеграция MeetNow в системный трей Windows 10. Команда Skype тесно сотрудничает с командой Windows, чтобы дать вам возможность быстро создать собрание прямо из Windows. В зависимости от вашей версии Windows (не совсем связанной с этой сборкой Skype Insider) вы должны увидеть иконку MeetNow в системном трее;
• Режим большой сетки для видеозвонков, позволяющий одновременно видеть до 49 участников на одном экране;
• Улучшения для Android 11, такие как пузыри чата, приоритетный разговор и пространство для разговора;
• Microsoft улучшила возможность добавления кого-либо к текущему вызову Skype, выбрав его номер телефона, а также через Skype;
• Microsoft также повысила производительность, обновив React Native до последней версии;
Скоро для инсайдеров и розничной торговли:
• Обновление Skype для Amazon Kindle Fire;
• Категории для предопределенных фоновых изображений;
• Режим «Вместе»;
• Шумоподавление;
• Иконка аватара последнего сообщения;
Что исправлено?
• Ошибка jаvascript на серверах Windows;
• Видео фризило при вводе сообщения во время разговора;
• Видео в чате фризили на первом кадре и не воспроизводились;
• Skype предотвращал автоматический переход Macbook в спящий режим;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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