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Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.67.76.83

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:16
  • Просмотров: 0
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.67.76.83

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.67.76.83.

Что нового?

Интеграция MeetNow в системный трей Windows 10. Команда Skype тесно сотрудничает с командой Windows, чтобы дать вам возможность быстро создать собрание прямо из Windows. В зависимости от вашей версии Windows (не совсем связанной с этой сборкой Skype Insider) вы должны увидеть иконку MeetNow в системном трее;
Режим большой сетки для видеозвонков, позволяющий одновременно видеть до 49 участников на одном экране;
Улучшения для Android 11, такие как пузыри чата, приоритетный разговор и пространство для разговора;
• Microsoft улучшила возможность добавления кого-либо к текущему вызову Skype, выбрав его номер телефона, а также через Skype;
• Microsoft также повысила производительность, обновив React Native до последней версии;

Скоро для инсайдеров и розничной торговли:

• Обновление Skype для Amazon Kindle Fire;
• Категории для предопределенных фоновых изображений;
• Режим «Вместе»;
• Шумоподавление;
• Иконка аватара последнего сообщения;

Что исправлено?

• Ошибка jаvascript на серверах Windows;
• Видео фризило при вводе сообщения во время разговора;
• Видео в чате фризили на первом кадре и не воспроизводились;
• Skype предотвращал автоматический переход Macbook в спящий режим;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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