Microsoft выпускает обновление функции «Каналы» как для классических, так и для новых приложений Teams

Новое представление бесед в каналах позволяет членам команды определять, на какой теме канала сосредоточиться, по одному разговору за раз. Пользователи могут быстро просмотреть разговор, легко вернуться в любой момент, чтобы найти контент, и синхронно ответить непосредственно в теме, как в чате. Опубликовав публикацию, вы сможете следить за обсуждением, продолжая работать над другими темами. Закрепление публикации укажет на ее важность для участников канала и позволит вам быстро вернуться к ней для дальнейшего использования.

Выполните поиск по определенному каналу и отобразите результаты на правой панели экрана. В одном представлении вы сможете быстро просмотреть результаты поиска, а также интерфейс канала, не отрываясь от рабочего процесса. После выбора результата поиска вы перейдете к этому конкретному сообщению в публикации канала.