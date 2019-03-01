Microsoft выпускает обновление функции «Каналы» как для классических, так и для новых приложений Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:08
  • Просмотров: 83

Несколько недель назад Microsoft начала развертывать новые приложения Teams для Windows и Mac. Тем не менее, компания по-прежнему добавляет новые функции как для нового приложения Teams, так и для старых «классических» версий. Сегодня компания объявила, что новая версия функции «Каналы» теперь доступна как для классических, так и для новых приложений Teams.

В своем посте в блоге Microsoft заявила, что причина обновления опыта функции «Каналы» в Teams заключалась в том, что она заметила, что «многие клиенты не используют каналы на полную мощность». Новый пользовательский интерфейс призван помочь пользователям найти нужную информацию, сохраняя при этом их внимание к основным темам.



В посте в блоге упоминается ряд новых функций Channels, включая новое представление бесед. Microsoft заявляет:

Новое представление бесед в каналах позволяет членам команды определять, на какой теме канала сосредоточиться, по одному разговору за раз. Пользователи могут быстро просмотреть разговор, легко вернуться в любой момент, чтобы найти контент, и синхронно ответить непосредственно в теме, как в чате. Опубликовав публикацию, вы сможете следить за обсуждением, продолжая работать над другими темами. Закрепление публикации укажет на ее важность для участников канала и позволит вам быстро вернуться к ней для дальнейшего использования.


В новой версии функции «Каналы» по-прежнему будут размещаться самые последние сообщения и поле для создания сообщения по умолчанию внизу, но пользователи могут быстро переключить эти функции в верхнюю часть функции «Каналы». Информационная панель для каждого канала также получила новый вид, чтобы отображать описание канала, его участников и все закрепленные публикации.

Microsoft также тестирует новый опыт поиска в функции «Каналы» через общедоступную предварительную версию:

Выполните поиск по определенному каналу и отобразите результаты на правой панели экрана. В одном представлении вы сможете быстро просмотреть результаты поиска, а также интерфейс канала, не отрываясь от рабочего процесса. После выбора результата поиска вы перейдете к этому конкретному сообщению в публикации канала.


Само поле создания сообщения также было обновлено, чтобы предоставить пользователям возможность начинать чаты на определенные темы или объявлять о новом этапе работы команды.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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