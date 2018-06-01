Бесплатное октябрьское обновление Microsoft Teams раскрывает дополнительную информацию о Windows 11 23H2 и многом другом
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:14
- Просмотров: 113
Компания Microsoft выпустила обновление Windows 11 23H2 для всех пользователей Windows 11. Помимо всех новых функций, добавленных в сентябре в обновление Moment 4, оно включало несколько новых функций. Одна из них — удаление опции «Чат» и замена ее бесплатной версией Microsoft Teams.
В новом посте в блоге Microsoft рассказывает о добавлении бесплатной версии Teams в Windows 11 23H2, а также о некоторых других новых функциях, которые были добавлены в эту службу в октябре.
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Бесплатная версия Microsoft Teams также получила в октябре функцию SMS в Teams, которая позволит пользователям связать свой телефон Android с этой службой, чтобы они могли отправлять и получать текстовые сообщения из бесплатной версии Teams на своем ПК.
Microsoft также добавила новый виджет для Windows 11 Game Bar под названием Teams Play Together. Вы сможете бесплатно делиться игровым процессом с друзьями через Teams и наоборот.
Пользователи бесплатного сообщества Microsoft Teams теперь могут изменить свой псевдоним на другое имя, отличное от имени учетной записи Microsoft, на iOS и Android, и эта функция скоро будет добавлена в веб-версии и версии для настольных компьютеров. Октябрьское обновление также включает новые иконки для владельцев сообществ и возможность делиться событиями в сообществах с помощью ссылки или QR-кода.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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