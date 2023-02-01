Статистика операционных систем за октябрь 2023 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:07
- Просмотров: 103
Компания StatCounter представила статистику операционных систем за октябрь 2023 года.
• Windows 10 – 69.35%;
• Windows 11 – 26.14%;
• Windows 7 – 3.03%;
• Windows 8.1 – 0.7%;
• Windows XP – 0.33%;
• Windows 8 – 0.32%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
gs.statcounter.com
gs.statcounter.com
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