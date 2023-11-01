Microsoft Edge WebView2 теперь доступен для приложений Xbox
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:48
- Просмотров: 0
Поддержка Microsoft Edge WebView2 на Xbox была главной просьбой разработчиков мультимедийных приложений WebView2 и Xbox, и Microsoft рада сообщить, что WebView2 теперь доступен и на Xbox!
На Xbox клиентам нравится не только играть в игры, но и смотреть любимый медиаконтент. Благодаря поддержке WebView2 на Xbox разработчики мультимедийных приложений могут перейти с EdgeHTML WebView, что приносит значительные улучшения, такие как:
• Поддержка современных веб-функций: WebView2 позволяет разработчикам приложений Xbox использовать современные веб-API в своих приложениях;
• Лучшая производительность;
• Улучшенный опыт удаленной отладки;
Чтобы связаться с командой WebView2 по поводу ваших вопросов или проблем или поделиться своими отзывами, посетите репозиторий отзывов WebView2 на GitHub — Microsoft будет рада услышать ваше мнение!
Вы также можете узнать больше о WebView2 на Xbox в руководстве Get started with WebView2.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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