Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.108.76.103
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:58
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Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.108.76.103.
Что нового?
Обновление сообщений системы вызовов Skype!
Повысьте эффективность общения с помощью модернизированных сообщений системы вызовов Skype! Созданный для большей эффективности, погрузитесь в более удобный и интуитивно понятный Skype!
• Кристально чистые вызовы: Благодаря обновленному пользовательскому интерфейсу сообщений системы вызовов — от входящих вызовов до завершенных вызовов — с легкостью перемещайтесь по своим вызовам;
• Четкие действия: От пропущенных вызовов до закрытых, сообщения системы вызовов теперь сопровождаются действенными призывами к действию, которые помогут вам сделать следующий шаг;
• С отметкой времени: Сообщения системы вызовов имеют отметку времени, что позволяет легко отслеживать взаимодействия как в разговоре, так и в предварительном просмотре списка чатов;
• Изменена универсальность: Различные типы сообщений системы вызовов четко различимы, что упрощает процесс чата;
Погрузитесь в обновленный Skype, где каждое сообщение повышает качество вашего общения. Сочетание ясности, действия и дизайна на всех платформах!
Улучшения стабильности и исправления ошибок:
• Исправление для совместного использования приватного мультимедиа: Захваченные изображения и видео в приватных чатах теперь безупречно передаются на iOS;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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