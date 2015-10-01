Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.108.76.103

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 15:58
  • Просмотров: 0
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.108.76.103

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.108.76.103.

Что нового?

Обновление сообщений системы вызовов Skype!

Повысьте эффективность общения с помощью модернизированных сообщений системы вызовов Skype! Созданный для большей эффективности, погрузитесь в более удобный и интуитивно понятный Skype!

Кристально чистые вызовы: Благодаря обновленному пользовательскому интерфейсу сообщений системы вызовов — от входящих вызовов до завершенных вызовов — с легкостью перемещайтесь по своим вызовам;
Четкие действия: От пропущенных вызовов до закрытых, сообщения системы вызовов теперь сопровождаются действенными призывами к действию, которые помогут вам сделать следующий шаг;
С отметкой времени: Сообщения системы вызовов имеют отметку времени, что позволяет легко отслеживать взаимодействия как в разговоре, так и в предварительном просмотре списка чатов;
Изменена универсальность: Различные типы сообщений системы вызовов четко различимы, что упрощает процесс чата;



Погрузитесь в обновленный Skype, где каждое сообщение повышает качество вашего общения. Сочетание ясности, действия и дизайна на всех платформах!

Улучшения стабильности и исправления ошибок:

Исправление для совместного использования приватного мультимедиа: Захваченные изображения и видео в приватных чатах теперь безупречно передаются на iOS;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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