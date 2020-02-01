Доступ к справке по рукописному вводу во вкладке «Рисование»
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:11
- Просмотров: 78
Microsoft рада поделиться с вами простым способом доступа к справке по рукописному вводу и оставаться в курсе новейших функций, не выходя из приложения или не осуществляя поиск в Интернете.
Доступ к справке по рукописному вводу во вкладке «Рисование»
Не можете вспомнить, как использовать один из жестов рукописного ввода? Или вам интересно узнать больше о том, какие инструменты рисования доступны и как их использовать? Справку по рукописному вводу можно найти во вкладке «Рисование» в OneNote, Word, PowerPoint и Excel в Windows. Это универсальный магазин, где можно получить любую помощь по рукописному вводу. Экономьте время и оставайтесь на своем рабочем месте.
Вы можете искать и находить информацию обо всех функциях рукописного ввода, доступных в открытом приложении Microsoft 365. Microsoft будет постоянно обновлять справку соответствующей информацией о функциях.
Как это работает
1. Создайте или откройте документ в OneNote, Word, PowerPoint или Excel.
2. Во вкладке «Рисование» выберите «Справка по рукописному вводу».
3. Поиск по рекомендуемой справке.
4. Или введите уникальный поисковый запрос или фразу в поле поиска.
Требования
• Стабильное подключение к Интернету;
Доступность
Эта функция доступна клиентам Beta Сhannel, использующим OneNote, Word, PowerPoint или Excel для Windows и работающим под управлением Version 2311 (Build 17029.20000).
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
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