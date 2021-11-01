Microsoft Authenticator теперь по умолчанию блокирует подозрительные телефонные уведомления MFA

После развертывания этой функции мы теперь подавляем уведомления Authenticator, когда запрос отображает потенциальные риски, например, исходит из незнакомого места или имеет другие аномалии. Такой подход значительно снижает неудобства пользователей за счет исключения нерелевантных запросов на аутентификацию.

Microsoft уже некоторое время настаивает на том, чтобы пользователи отказались от паролей в пользу беспарольных решений для входа в Windows 11 и другие службы. Еще один способ повысить безопасность — многофакторная аутентификация (MFA) с помощью приложения Microsoft Authenticator.В мае в приложение была добавлена новая функция, которая требовала, чтобы все пользователи соответствовали номеру, отправленному Microsoft, прежде чем они смогут ответить на новое уведомление MFA на своем телефоне с помощью приложения Authenticator. Это было сделано, чтобы помочь предотвратить рассылку подобных уведомлений хакерами.Однако в новом посте в блоге Microsoft объявила, что расширила этот вид защиты для приложения Authenticator. В нем говорится следующее:Если система безопасности Microsoft считает, что запрос MFA может быть результатом хакерской атаки, она отправит пользователю обычное сообщение для ввода номера для подтверждения попытки входа в приложение Authenticator. Однако уведомление об этом запросе не появится на экране телефона.Закулисное обновление приложения Microsoft Authenticator по-прежнему записывает запрос MFA, но только в том случае, если пользователь открывает само приложение, чтобы увидеть его. Это означает, что человек, ожидающий запроса MFA, все равно может получить его и ответить на него, если заранее знает, что это законный запрос. Это также означает, что пользователи по-прежнему смогут получить доступ к запросу, если они его пропустят.Microsoft заявляет, что незаметно развернула это обновление в конце сентября. В результате было заблокировано более «6 млн уведомлений без пароля и MFA».Узнать другие подробности можно здесь