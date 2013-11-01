Обновление сведений о собраниях в OneNote для Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:28
  • Просмотров: 1

Microsoft вносит улучшения в сведения о собраниях в OneNote для Windows, чтобы помочь вам быстро фиксировать контекст собрания, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что у вас получается лучше всего: эффективно проводить собрания и безупречно следить за ними.

Развитие опыта сведений собраний

Новые сведения о собрании находятся в том же знакомом месте на ленте, но теперь с улучшенным опытом выбора собрания.

Это обновление является основой для добавления нового контента, связанного с собраниями, в ваши записные книжки и является первым из серии, которую Microsoft планируем выпустить. Некоторые из функций, которые вы можете с нетерпением ожидать, включают:

• Просмотр и редактирование совместных заметок Loop прямо в OneNote;
• Доступ к содержимому сводки собрания, включая заметки и задачи, созданные искусственным интеллектом (только для пользователей Teams Premium);
• Улучшенные сворачиваемые разделы с иконками в заголовках разделов для упрощения навигации;
• Предлагаемые контекстные сведения о собрании в OneNote;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Сведения о собрании в OneNote

Сведения о собрании в OneNote

Опубликована дополнительная информация о новом приложении Meet в Microsoft Teams

Опубликована дополнительная информация о новом приложении Meet в Microsoft Teams

Собрания Microsoft Teams позволят внешним пользователям совместно работать над содержимым интерактивной доски

Собрания Microsoft Teams позволят внешним пользователям совместно работать над содержимым интерактивной доски

Компания Microsoft выпустила обновление приложения OneNote для Windows 8.1

Компания Microsoft выпустила обновление приложения OneNote для Windows 8.1

Microsoft расширяет компоненты Fluid для собраний Teams и других приложений Office

Microsoft расширяет компоненты Fluid для собраний Teams и других приложений Office




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Google Yandex Yahoo
+2  
Новостей: 15196
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10099