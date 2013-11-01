Обновление сведений о собраниях в OneNote для Windows
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:28
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Microsoft вносит улучшения в сведения о собраниях в OneNote для Windows, чтобы помочь вам быстро фиксировать контекст собрания, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что у вас получается лучше всего: эффективно проводить собрания и безупречно следить за ними.
Развитие опыта сведений собраний
Новые сведения о собрании находятся в том же знакомом месте на ленте, но теперь с улучшенным опытом выбора собрания.
Это обновление является основой для добавления нового контента, связанного с собраниями, в ваши записные книжки и является первым из серии, которую Microsoft планируем выпустить. Некоторые из функций, которые вы можете с нетерпением ожидать, включают:
• Просмотр и редактирование совместных заметок Loop прямо в OneNote;
• Доступ к содержимому сводки собрания, включая заметки и задачи, созданные искусственным интеллектом (только для пользователей Teams Premium);
• Улучшенные сворачиваемые разделы с иконками в заголовках разделов для упрощения навигации;
• Предлагаемые контекстные сведения о собрании в OneNote;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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