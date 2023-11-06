Опубликована дополнительная информация о новом приложении Meet в Microsoft Teams

Meet — это приложение, доступное в новом опыте Microsoft Teams, которое централизует все ваши общие действия по подготовке и наверстыванию собраний, помогая повысить эффективность собраний за счет упрощения подготовительной работы и сокращения времени, затрачиваемого на просмотр пропущенных собраний. Meet обеспечивает единое представление предстоящих и недавно прошедших собраний, а также позволяет быстро находить содержимое собраний, например чаты, файлы, повестки дня, общие документы и краткие сведения о собраниях.

Пользователи могут видеть упоминания имен и задачи, созданные искусственным интеллектом, в разделе «Недавние», а также могут перейти к полной странице интеллектуального подведения итогов одним щелчком мыши.