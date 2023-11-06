Опубликована дополнительная информация о новом приложении Meet в Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 6-11-2023, 23:59
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В июле впервые сообщалось, что в новое приложение Microsoft Teams будет добавлена новая функция Meet. Сегодня Microsoft объявила, что Meet теперь общедоступна для новых пользователей Microsoft Teams, что позволяет им лучше организовывать свои собрания.

В посте в блоге Microsoft заявила:

Meet — это приложение, доступное в новом опыте Microsoft Teams, которое централизует все ваши общие действия по подготовке и наверстыванию собраний, помогая повысить эффективность собраний за счет упрощения подготовительной работы и сокращения времени, затрачиваемого на просмотр пропущенных собраний. Meet обеспечивает единое представление предстоящих и недавно прошедших собраний, а также позволяет быстро находить содержимое собраний, например чаты, файлы, повестки дня, общие документы и краткие сведения о собраниях.


Люди, которые активировали новый переключатель Teams, могут щелкнуть многоточечную иконку «Просмотреть больше приложений» на панели навигации приложения, а затем ввести в поиск «Meet», чтобы открыть приложение. Пользователям предлагается щелкнуть правой кнопкой мыши приложение Meet и выбрать «Закрепить», чтобы оно закрепилось на панели навигации Teams для быстрого доступа.

В приложении Meet есть разные разделы. Один из них — «Далее», где вы можете видеть свои будущие собрания, а также любой контент, связанный с собранием, например повестку дня, любые документы, информацию о том, кто пригласил вас на собрание, и другую информацию, например, если время конфликтует с другим собранием или мероприятием, или если его время выходит за рамки вашего обычного рабочего времени.

Еще один раздел — «Недавние». Как следует из названия, он показывает все ваши последние собрания, включая стенограмму, записанную авто- или видеозапись собрания и многое другое.

Приложение Meet также позволяет сообщить участникам собрания о своем опоздании или отправить им напоминание, например, о записи собрания.

Участники Teams Premium также получат функции подведения итогов на базе искусственного интеллекта в приложении Meet:

Пользователи могут видеть упоминания имен и задачи, созданные искусственным интеллектом, в разделе «Недавние», а также могут перейти к полной странице интеллектуального подведения итогов одним щелчком мыши.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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