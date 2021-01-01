Microsoft Teams 2.0 получит приложение Meet для управления собраниями в августе
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 23:02
- Просмотров: 0
По мере приближения к официальному запуску новой версии Microsoft Teams мы начинаем узнавать больше о ее дополнительных функциях. На этой неделе Microsoft представила одну из них: новое приложение Meet, разработанное, чтобы помочь пользователям организовывать контент собраний в Teams.
Ресурс Petri сообщает, что это новое приложение было раскрыто в сообщении в приватном Microsoft 365 Admin Center. Это приложение должно предоставить людям центральное место для получения информации о собраниях Teams. Это будет включать в себя контент, такой как прошлые чаты, заметки, итоги собраний, повестки дня и многое другое.
Приложение Meet будет иметь некоторые разделы, включая «На очереди» и «Недавние», когда оно будет установлено в новой версии Teams. Сообщается, что раздел «На очереди» будет включать генеративные функции искусственного интеллекта, которые позволят пользователям быстрее находить любые документы или файлы, которые могут им понадобиться.
Сообщается, что он также будет отображать приглашения на собрания и оповещения, а также способы исправления определенных проблем с собраниями. Это может включать оповещение членов команды о том, что они опаздывают на собрание Microsoft Teams, или запрос на начало записи такого собрания.
Раздел «Недавние» приложения Teams Meet, как следует из названия, позволит пользователям просматривать содержимое последних собраний Teams за последние 30 дней.
Petri добавляет, что люди, оформившие подписку на Microsoft Teams Premium, смогут видеть генеративные функции искусственного интеллекта в приложении Meet. Они могут включать предложения по задачам, относящимся к каждому собранию, а также любые упоминания пользователей во время онлайн-собраний.
Petri говорит, что приложение Meet будет добавлено в текущую общедоступную предварительную версию новой версии Microsoft Teams для Windows где-то в середине августа. На данный момент планируется перейти с «классического» Teams на новую версию Teams где-то до конца 2023 года. Предполагается, что новая версия Teams для Windows будет предлагать улучшенную производительность, включая более быстрое время запуска, а также использовать гораздо меньше памяти.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 1
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
Илья
Пользователей: 1
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+1Новостей: 15009
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10097