Microsoft выпустила приложения Office для компьютеров Mac на базе ARM
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:47
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Компания Microsoft написала в блоге пост о том, как она улучшает Microsoft 365 для Mac. Первый способ и, несомненно, наиболее значительный, заключается в том, что основные приложения Microsoft 365 обновляются для новых компьютеров Apple Mac на базе ARM. Эти основные приложения включают Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook.
Эти обновления развертывались вчера. Вы можете либо перейти в Mac App Store на вкладку «Обновления», либо использовать Microsoft AutoUpdate, выбрав Справка -> Проверить наличие обновлений, в зависимости от того, как вы установили приложения. Компания также заявила, что прилагает все усилия, чтобы обеспечить нативную поддержку Teams для компьютеров Mac M1.
Также улучшен опыт Office Start, в котором теперь используется Fluent Design, хотя Microsoft фактически заявила, что язык дизайна соответствует macOS Big Sur. Это произойдет в следующем месяце. Кроме того, Outlook для Mac получает поддержку учетных записей iCloud, чего, на удивление, никогда не существовало в почтовом клиенте для продуктов Apple. Поддержка учетной записи iCloud будет добавлена в ближайшие недели.
Tell Me — это функция, которая позволяет задавать вопросы на естественном языке, и, хотя она не нова для Office в целом, теперь она доступна для пользователей Mac. Еще одна новинка для Mac — это данные из изображения, которые позволяют делать снимки с помощью телефона, а затем редактировать их в электронной таблице Excel.
Наконец, Office для Mac будет поддерживать общие календари, хотя это не будет доступно до начала следующего года, и это пока только для инсайдеров Office.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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