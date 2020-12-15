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Microsoft выпустила приложения Office для компьютеров Mac на базе ARM

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:47
  • Просмотров: 72

Компания Microsoft написала в блоге пост о том, как она улучшает Microsoft 365 для Mac. Первый способ и, несомненно, наиболее значительный, заключается в том, что основные приложения Microsoft 365 обновляются для новых компьютеров Apple Mac на базе ARM. Эти основные приложения включают Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook.

Эти обновления развертывались вчера. Вы можете либо перейти в Mac App Store на вкладку «Обновления», либо использовать Microsoft AutoUpdate, выбрав Справка -> Проверить наличие обновлений, в зависимости от того, как вы установили приложения. Компания также заявила, что прилагает все усилия, чтобы обеспечить нативную поддержку Teams для компьютеров Mac M1.

Также улучшен опыт Office Start, в котором теперь используется Fluent Design, хотя Microsoft фактически заявила, что язык дизайна соответствует macOS Big Sur. Это произойдет в следующем месяце. Кроме того, Outlook для Mac получает поддержку учетных записей iCloud, чего, на удивление, никогда не существовало в почтовом клиенте для продуктов Apple. Поддержка учетной записи iCloud будет добавлена в ближайшие недели.

Tell Me — это функция, которая позволяет задавать вопросы на естественном языке, и, хотя она не нова для Office в целом, теперь она доступна для пользователей Mac. Еще одна новинка для Mac — это данные из изображения, которые позволяют делать снимки с помощью телефона, а затем редактировать их в электронной таблице Excel.

Наконец, Office для Mac будет поддерживать общие календари, хотя это не будет доступно до начала следующего года, и это пока только для инсайдеров Office.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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