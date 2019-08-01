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Инсайдеры Office могут установить сборку 14217.20002

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 03:05
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 14217.20002

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14217.20002).

Outlook

Улучшения для меток по умолчанию и обязательных меток

Метки чувствительности позволяют классифицировать и защищать данные вашей организации, при этом гарантируя, что продуктивность пользователей и возможность совместной работы не будут затруднены. Microsoft улучшила функциональность меток по умолчанию и обязательных меток в Outlook. Клиенты Outlook, использующие встроенные метки, теперь также будут применять расширенные параметры существующей политики меток PowerShell DisableMandatoryInOutlook и OutlookDefaultLabel, которые ранее поддерживались только унифицированным клиентом меток Azure Information Protection. Если вы уже настроили эти параметры для своей организации, теперь они будут применяться в клиентах Outlook.

Узнать больше.

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой гиперссылки, включая цифры, ломались при составлении сообщения на языке с письмом справа налево;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой включение автосохранения могло привести к временному исчезновению последних изменений;
• Исправлена проблема с прокруткой в панели комментариев;
• Исправлена проблема, из-за которой текст верхнего/нижнего колонтитула не был четко виден при предварительном просмотре печати, когда тема Office была установлена на черный цвет;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, при которой значения оси графика не могли быть изменены, если в тысячных и десятичных разделителях использовался один и тот же символ;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая связана с тем, что у узлов SmartArt была отключена функция изменения формы;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой взаимодействия, созданные в Project Web App, могли некорректно загружаться в настольном клиенте Project, если в имени ресурса использовались специальные символы, такие как точка с запятой;
• Исправлена проблема, из-за которой, когда опция проекта «Проект должен рассчитывать затраты» была отключена, значения затрат по времени могли неправильно базироваться для ресурсов затратного типа;
• Исправлена проблема, из-за которой корпоративные кастомизируемые поля уровня проекта с таблицами подстановки не отображали значение в настольном клиенте Project;
• Исправлена проблема, из-за которой сохранение локального проекта в Project Web App могло привести к изменению ранее сохраненной базовой линии;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.office.com
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