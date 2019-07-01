Инсайдеры Office могут установить сборку 21102600
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 17:38
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 21102600).
Excel
Исправления
• Исправлена проблема, при которой предпочтение «Использовать имена таблиц в формулах» неожиданно включалось после его отключения и перезапуска Excel;
• Исправлена проблема с диалоговым окном «Формат ячеек», когда символ валюты для валютных форматов отображался в неправильном месте при использовании языка с письмом справа налево и темном режиме;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Yandex Rambler Google
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Yandex Rambler Google
+3Новостей: 13835
+0Комментариев: 39458
+1Пользователей: 10083