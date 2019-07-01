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Инсайдеры Office могут установить сборку 21102600

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 17:38
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 21102600

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 21102600).

Excel

Исправления

• Исправлена проблема, при которой предпочтение «Использовать имена таблиц в формулах» неожиданно включалось после его отключения и перезапуска Excel;
• Исправлена проблема с диалоговым окном «Формат ячеек», когда символ валюты для валютных форматов отображался в неправильном месте при использовании языка с письмом справа налево и темном режиме;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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