Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.14701.20036
-
- Категория: Office 2019
- Дата: 8-11-2021, 18:19
- Просмотров: 228
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.14701.20036).
Office Mobile
Представление Eagle Eye: Плавное перемещение между вашими файлами
Вам сложно перемещаться между открытыми документами в Office Mobile? Теперь вы можете использовать представление Eagle Eye, чтобы одновременно видеть все ваши активные документы и легко перемещать контент между ними. Чтобы активировать это представление, смахните вниз от заголовка файла или имени файла; коснитесь, чтобы выбрать нужный документ, или коснитесь «Домашняя страница», чтобы открыть новый документ.
Word
Темный режим теперь доступен на Android
Ты просил об этом! Теперь у вас есть возможность испытать «настоящий темный режим» в Word для Android — сделать холст документа черным. Эта функция может улучшить качество чтения в темноте и снизить нагрузку на глаза пользователей. Чтобы активировать темный режим, просто включите темный режим в настройках устройства или перейдите в настройки приложения и включите его для Word.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 42
Пользователей: 0
Гостей: 42
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 42
Роботы: Yandex Google
+1Новостей: 13872
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10083