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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.14701.20036

  • Категория: Office 2019
  • Дата: 8-11-2021, 18:19
  • Просмотров: 228
Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.14701.20036

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.14701.20036).

Office Mobile

Представление Eagle Eye: Плавное перемещение между вашими файлами

Вам сложно перемещаться между открытыми документами в Office Mobile? Теперь вы можете использовать представление Eagle Eye, чтобы одновременно видеть все ваши активные документы и легко перемещать контент между ними. Чтобы активировать это представление, смахните вниз от заголовка файла или имени файла; коснитесь, чтобы выбрать нужный документ, или коснитесь «Домашняя страница», чтобы открыть новый документ.



Word

Темный режим теперь доступен на Android

Ты просил об этом! Теперь у вас есть возможность испытать «настоящий темный режим» в Word для Android — сделать холст документа черным. Эта функция может улучшить качество чтения в темноте и снизить нагрузку на глаза пользователей. Чтобы активировать темный режим, просто включите темный режим в настройках устройства или перейдите в настройки приложения и включите его для Word.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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