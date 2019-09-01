Инсайдеры Office могут установить сборку 14729.20108
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 18:18
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14729.20108).
PowerPoint
Расскажите свою историю с помощью видеозаписи в PowerPoint
Видео, пожалуй, сегодня является наиболее влиятельным средством повествования, и запись ваших собственных видеороликов в PowerPoint может служить мощным инструментом, чтобы рассказать историю по-своему. Благодаря новому опыту записи в PowerPoint вы можете сделать свои презентации более впечатляющими, записывая видео с повествованием, что позволит вам рассказать историю своими словами. Эта функция позволяет объединить все компоненты презентации для удобного обмена и просмотра. Экспортируемое видео включает в себя все записанные тайминги, повествования, рукописный ввод и жесты лазерной указки, а также сохраняет любые анимации, переходы и мультимедийные данные. Чтобы войти в новый опыт, нажмите кнопку «Запись» на верхней панели приложения или щелкните вкладку «Запись» и выберите «С начала» (или «С текущего слайда»).
Узнать больше.
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Outlook
Упростите общение с получателями электронной почты
Бывают случаи, когда необходимо начать побочный разговор о проблеме, поднятой в электронной почте, или перенести разговор из электронной почты в чат. Также иногда бывает сложно быстро найти нужный разговор и вернуться к нему, поскольку несколько разговоров, связанных с одним электронным письмом, могут происходить в разных местах. Вот почему Microsoft перенесла соответствующие действия Teams на видное место в Outlook, чтобы вы могли легко начать чат Teams по электронной почте, поделиться электронным письмом с Teams или запланировать собрание Teams с участниками электронной почты.
Чтобы открыть для себя эти функции, просто нажмите на иконку Teams в правом верхнем углу данного электронного письма и выберите нужное действие. Чтобы начать чат или поделиться письмом в Teams, откроется окно Teams; чтобы назначить собрание, вы получите окно календаря с уже добавленными получателями электронной почты.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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