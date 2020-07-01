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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.14827.20006

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 18:42
  • Просмотров: 87
Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.14827.20006

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.14827.20006).

Word

Прослушайте свой документ с помощью функции «Читать вслух» для планшетов

Функция «Читать вслух» — отличный способ «проверить правильность» вашего письма — часто легче обнаружить ошибки, слушая, чем читая. Теперь эта удобная функция доступна для Word на планшете Android. Чтобы активировать эту функцию, просто поместите курсор в то место, откуда вы хотите начать прослушивание, и выберите Обзор> Читать вслух.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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