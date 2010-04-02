Инсайдеры Office могут установить сборку 15028.20050
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 03:06
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15028.20050).
Word, Excel, PowerPoint
Применяйте метки чувствительности по умолчанию при изменении существующих файлов
До сих пор метки чувствительности по умолчанию, настроенные вашим администратором, автоматически применялись при создании файла. Теперь метки применяются всякий раз, когда создается или изменяется документ, рабочий лист или презентация. Обратите внимание, что вы можете выбрать другую метку, если она лучше соответствует чувствительности данного файла.
Excel
Автоматическое обновление биржевых данных на вашем рабочем листе
Когда тип данных Stock был введен в Excel, он позволил вам легко подключить свой рабочий лист к последним данным фондового рынка. Однако, чтобы обновить связанные данные, вам нужно было вручную обновлять рабочую книгу. Больше не нужно! Теперь Microsoft включила автоматические обновления, что позволяет вам регулярно обновлять данные в фоновом режиме во время работы. Чтобы настроить эту функцию, просто щелкните правой кнопкой мыши тип данных в своей рабочей книге, а затем выберите Тип данных> Обновить настройки и выберите нужный параметр.
Узнать больше.
Добавление гиперссылок к цепочкам комментариев
Цепочки комментариев — отличный способ подробно обсудить ваш рабочий лист Excel с вашими соавторами. Эти обсуждения часто будут ссылаться на информацию или ресурсы, найденные в других местах, поэтому Microsoft добавила возможность вставки гиперссылок в комментарии Excel. Чтобы добавить гиперссылку к комментарию, просто введите или скопируйте адрес назначения; ссылка станет активной в режиме черновика и сохранится при публикации комментария.
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Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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