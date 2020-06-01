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Инсайдеры Office могут установить сборку 22032900

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 13:47
  • Просмотров: 164
Инсайдеры Office могут установить сборку 22032900

Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 22032900).

Office Mobile

Опции PDF теперь доступны на нижней панели

Работа с PDF-файлами — важная функциональность Office Mobile. Теперь вы можете легко получить доступ к важным опциям PDF с помощью кнопки + (создать) в нижней части экрана Office Mobile. Чтобы получить доступ к этим опциям, включая сканирование и преобразование в PDF (как изображений, так и документов), коснитесь иконки +, коснитесь PDF, а затем выберите нужную опцию.



Редактирование автономных файлов в OneDrive

Редактирование документов в автономном режиме может значительно повысить производительность. Теперь вы можете получать доступ к своим файлам OneDrive, помеченным как доступен в автономном режиме, и редактировать их, даже если у вас нет доступа к Интернету или корпоративной сети. Просто коснитесь имени любого файла, помеченного как «доступен в автономном режиме» в OneDrive, чтобы просмотреть файл, затем коснитесь иконки Office в предварительном просмотре, чтобы открыть файл и начать редактирование.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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