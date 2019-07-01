Инсайдеры Office могут установить сборку 15128.20126
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 18:48
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15128.20126).
Word
Улучшен опыт восстановления после ошибок при соавторстве
Совместная работа с другими людьми во время работы в Word — жизненно важный инструмент повышения производительности для многих пользователей, и сбои в работе могут быть очень неприятными. Теперь Microsoft разработала улучшенный опыт восстановления, позволяющий быстро возвращать пользователей обратно в подключенное состояние после возникновения ошибок соавторства. Это автоматическое обновление синхронизирует все изменения между разными авторами, поэтому вы видите самый последний из возможных документов. Конфликты между разными авторами и изменения, не сохраненные на сервере, будут отображаться как отслеженные изменения.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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