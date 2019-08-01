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Инсайдеры Office могут установить сборку 15310.20004

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 01:41
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 15310.20004

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15310.20004).

Office Suite

Максимальное количество ответов формы увеличено до 5 миллионов

Общее количество разрешенных ответов в отдельной форме или викторине в Forms увеличено с 50000 до 5 миллионов. Это изменение избавляет от необходимости использования нескольких форм для сбора более 5 000 ответов. Владельцы форм теперь могут собирать до 5 миллионов ответов в одной форме, а также могут экспортировать результаты в виде .csv-файла для дальнейшего анализа.



Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой активный рабочий лист отображался пустым при запуске кода для отключения Application.ScreenUpdating в макросе VBA;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог обновить ссылки в PowerPoint, пока был открыт связанный файл Excel;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение неожиданно закрывалось при открытии файла .iqy, экспортированного из списка SharePoint;
• Исправлена проблема, из-за которой общие рабочие книги в формате .xls могли некорректно объединять изменения;
• Исправлена проблема, из-за которой сканирование AMSI приводило к неожиданному закрытию приложения;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой использование кнопки «Воспроизвести все» приводило к ошибке, указывающей на сбой операции;
• Исправлена проблема, из-за которой во всех переадресованных приглашениях на собрания для делегатов почтовых ящиков комнаты отображалось сообщение «Ответ не требуется», когда включена функция «Улучшения общего календаря»;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая связана с областями прокрутки для двунаправленных языков;
• Исправлена проблема, из-за которой приложению не удавалось подключиться к серверу проекта, когда FBA использовался с прокси-сервером приложения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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