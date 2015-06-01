Microsoft представляет новую панель «Уведомления» в Outlook для Windows
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 18:15
- Просмотров: 0
Microsoft рада представить новую панель уведомлений в Outlook для Windows! Теперь вы можете быть в курсе своей работы и жизни с уведомлениями, которые специально ориентированы на вас, гарантируя, что важный контент не будет скрыт в вашем почтовом ящике.
Новая панель уведомлений
Панель уведомлений позволяет вам оставаться на связи, доставляя уведомления, которые важны для вас в контексте вашей обычной электронной почты. Панель дает вам возможность настройки типов уведомлений, которые вы хотите получать, включая @упоминания электронной почты и документов, обновления о поездках, доставке и т.д.
Этот опыт может показаться вам знакомым, если вы используете веб-версию Outlook, так как эта функция уже доступна пользователям на этой платформе.
Как это работает
1. Выберите иконку «Уведомления» в правом верхнем углу окна Outlook, чтобы отобразить список уведомлений электронной почты и документов.
2. Щелкните карточку уведомлений электронной почты @mention на панели уведомлений; это открывает электронное письмо, связанное с этим уведомлением, во всплывающем окне электронной почты.
3. Выберите «Настроить» в верхнем левом углу панели «Уведомления» для уведомлений, которые вы хотите видеть в будущем.
ПРИМЕЧАНИЕ: Элементы остаются в списке панели уведомлений в течение 30 дней, после чего срок их действия истекает.
Известные проблемы
• Щелчок по карточке уведомлений о документе @mention, документ откроется в веб-версии Word, а не в Word для рабочего стола Windows. Microsoft надеется исправить эту проблему в ближайшее время;
Сценарии, чтобы попробовать
• Щелкните карточку уведомлений электронной почты @mention на панели уведомлений; это открывает электронное письмо, связанное с этим уведомлением;
• Щелкните карточку комментария Word @mention на панели уведомлений; это открывает документ Word, связанный с этим уведомлением;
Советы и приемы
• Когда вас ожидает новое уведомление, рядом с иконкой уведомлений появляется красный кружок. Число внутри красного круга показывает, сколько у вас непрочитанных уведомлений;
• Нажатие кнопки «Отклонить все» в правом верхнем углу панели «Уведомления», приведет к очистке списка уведомлений;
• Чтобы отключить все уведомления, выберите «Настроить» в левом верхнем углу панели «Уведомления»;
Требования
Новая панель «Уведомления» первоначально будет доступна только корпоративным клиентам. Microsoft откроет доступ для потребителей в ближайшем будущем.
Доступность
Microsoft будет развертывать панель «Уведомления» для инсайдеров Office, работающих под управлением Windows Beta Channel Version 2208 (Build 15408.10000) или более поздней версии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
Microsoft Outlook для Windows скоро позволит отправлять электронную почту с псевдонима учетной записи
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 22
Пользователей: 1
Гостей: 21
Роботы: Yandex Google
Tourneo1973
Пользователей: 1
Гостей: 21
Роботы: Yandex Google
+2Новостей: 14350
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085