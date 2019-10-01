Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 15709.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:54
  • Просмотров: 70
Инсайдеры Office могут установить сборку 15709.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15709.20000).

Excel

Интеграция динамического массива с диаграммами: Эта функция позволяет пользователям связывать диаграммы с вычислениями динамического массива, которые могут давать результаты переменной длины. Диаграмма будет автоматически обновляться для захвата всех данных при пересчете массива, а не фиксироваться на определенном количестве точек данных;

OneNote

Заметное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой после вставки фигуры или линии на холст пользователь не мог перетащить элемент или изменить его размер;

Outlook

Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой отключение сессии IMAP IDLE приводило к остановке синхронизации IMAP до перезагрузки;
• Исправлена проблема, из-за которой документы SharePoint, прикрепленные в виде копии, не загружались для URL-адресов, превышающих заданный размер;

Project

Заметное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой иногда было невозможно синхронизировать ресурсы со списком SharePoint, когда имя ресурса включало разделитель системного списка;

Word

Заметные исправления

• Исправлена проблема с большими URL-адресами, из-за которой невозможно было открыть ссылку, если ее длина превышала определенный лимит символов;
• Исправлена проблема, из-за которой стили заголовков удалялись при соавторстве;
• Исправлена проблема, из-за которой, если колонтитул добавлялся с помощью встроенной метки, он некорректно перемещал существующие, добавленные вручную колонтитулы;

Office Suite

Заметное исправление

• Исправлена проблема при запуске функции «Преобразовать в фигуру» на некоторых графических изображениях SVG, содержащих текст;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 15330.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 15330.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 15128.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 15128.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14706.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14706.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+2  
Новостей: 14493
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085