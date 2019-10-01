Инсайдеры Office могут установить сборку 15709.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:54
- Просмотров: 70
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15709.20000).
Excel
• Интеграция динамического массива с диаграммами: Эта функция позволяет пользователям связывать диаграммы с вычислениями динамического массива, которые могут давать результаты переменной длины. Диаграмма будет автоматически обновляться для захвата всех данных при пересчете массива, а не фиксироваться на определенном количестве точек данных;
OneNote
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой после вставки фигуры или линии на холст пользователь не мог перетащить элемент или изменить его размер;
Outlook
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой отключение сессии IMAP IDLE приводило к остановке синхронизации IMAP до перезагрузки;
• Исправлена проблема, из-за которой документы SharePoint, прикрепленные в виде копии, не загружались для URL-адресов, превышающих заданный размер;
Project
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой иногда было невозможно синхронизировать ресурсы со списком SharePoint, когда имя ресурса включало разделитель системного списка;
Word
Заметные исправления
• Исправлена проблема с большими URL-адресами, из-за которой невозможно было открыть ссылку, если ее длина превышала определенный лимит символов;
• Исправлена проблема, из-за которой стили заголовков удалялись при соавторстве;
• Исправлена проблема, из-за которой, если колонтитул добавлялся с помощью встроенной метки, он некорректно перемещал существующие, добавленные вручную колонтитулы;
Office Suite
Заметное исправление
• Исправлена проблема при запуске функции «Преобразовать в фигуру» на некоторых графических изображениях SVG, содержащих текст;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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